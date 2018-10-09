Aşık Hükümdar Ricaloğlu vefat etti

Posof bir değerini daha kaybetti. Aşıklık kültürünü yeni nesillere aktaran Hükümdar Ricaloğlu vefat etti.Yatsı namazından sonra evine gelen Hükümdar Ricaloğlu aniden rahatsızlanarak evinde vefat etti. Ricaloğlu nun cenaze namazına çok...

Posof bir değerini daha kaybetti. Aşıklık kültürünü yeni nesillere aktaran Hükümdar Ricaloğlu vefat etti.

Yatsı namazından sonra evine gelen Hükümdar Ricaloğlu aniden rahatsızlanarak evinde vefat etti. Ricaloğlu nun cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazına İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, akrabaları ve çok sayıda cemaat katıldı.

Posof Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ricaloğlu’nun cenazesi Posof mahalle mezarlığına defnedildi.

HÜKÜMDAR RİCALOĞLU KİMDİR?

Hükümdar Ricaloğlu 20 Nisan 1940 tarihinde Posof ta doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Posof ta tamamladı. Lise eğitimini de açıktan tamamladı. Vatani görevini İzmir, Çanakkale ve Afyonkarahisar da yerine getirdi. 1963 yılında Posof Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı ve 1996 yılında Muhasebe Müdürü olarak görevini tamamlayarak emekli oldu.

Hükümdar Rıcaloğlu görev yaptığı yıllarda ve emekli olduktan sonra da Posof Tarihi ve yerel kültürü ile yakından ilgilenerek gördüğü, duyduğu her şeyi kaleme aldı.

Ricaloğlu ilerleyen yaşına rağmen Milli bayramlarda gösterdiği heyecan yeni nesillere örnek oldu. Tarih ve yerel kültür araştırmalarının haricinde şairliği ile de milli meselelerle ilgili şiirler yazdı.