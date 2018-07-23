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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:09

Aşıkşenlikte coşkulu şölen

Aşıkşenlik Kültür Derneği tarafından organize edilen şölen Eğlence Festivali büyük bir katılım ve coşkuyla tamamlandı.Geleneksel 6. Aşık Şenlik Kültür Derneği Eğlence Festivali 20 Nisan cuma günü Aşıkşenlik’te yapıldı. Geceye...

Aşıkşenlikte coşkulu şölen
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Aşıkşenlik Kültür Derneği tarafından organize edilen şölen Eğlence Festivali büyük bir katılım ve coşkuyla tamamlandı.

Geleneksel 6. Aşık Şenlik Kültür Derneği Eğlence Festivali 20 Nisan cuma günü Aşıkşenlik’te yapıldı. Geceye Çıldır Kaymakmı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Aşıkşenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak, Çıldır Fed. Başkanı Kemal Şimşir, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, gazeteci Nihat Ağdemir, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşıkşenlik meydanında yapılan eğlenceye katılanlar Özcan Burcalı, Ercan Gündoğdu, Ebru Kambir, Cevdet Yılmaz ve Aşıkşenlikli davul zurna ekibi ile coşkulu saatler yaşadılar.

Geleneksel 6. Aşık Şenlik Kültür Derneği Eğlence Festivalinin çok başarılı geçtiğini dile getiren Aşıkşenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak, “ festivalimize katılan herkesin çok güzel vakit geçirdiğine inanıyorum. Hepsi yöremiz sanatçılarından oluşan festival ekibimiz meydanımızı dolduran davetlilerimize unutamayacakları bir gün yaşattılar. Festivalimize katılan protokole, sanatçılarımıza ve yöremizin çok değerli vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Aşık Şenlik ismi bir markadır ve her zaman, her yerde yaşatılmaya devam edecektir” dedi.

Program sonunda festivale sponsor olanlara protokol tarafından plaket taktim edildi.
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