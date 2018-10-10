AÜ’de “I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu” başladı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu” bugün başladı.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyuma; Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, diğer protokol üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, Üniversitemiz akademik-idari personeli ile öğrenciler katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan programın açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kuruluşu Başkanı Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kurtbaş gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından kürsüye Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber teşrif etti. Sempozyuma katılma nezaketi gösteren akademisyenlere teşekkürlerini sunan Rektörümüz şunları kaydetti:

“Bu yıl 10. yaşımızı kutluyoruz. Özellikle son 2 yılda ciddi bilimsel çalışmalar yaptık; sadece bu yıl içinde diğer üniversitelerden yaklaşık 500 akademisyeni Üniversitemizde ağırladık. Birçok kongre, konferans ve sempozyum düzenledik. Bütün bu çalışmalar ve katılımlar, Üniversitemizin bilimsel ufkunun geliştiğinin en somut göstergesidir. Amacımız Ardahan Üniversitesi olarak tecrübelerimizin ötesinde çalışmalar yaparak, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir eğitim üssü haline gelmektir”. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 3 bin yıllık zengin bir geçmişe sahip Ardahan şehrimizin, Ardahan Üniversitesi tarafından bilimsel çalışmalar eşliğinde sürekli olarak tanıtılmasının gurur verici olduğunu belirterek, Üniversitemizin kısa sürede büyük bir yol kat ettiğini ifade etti. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, 2008’de kurulan Ardahan Üniversitesi sayesinde Ardahan’ın eski misyonuna tekrar kavuştuğunu vurgulayarak, “ Ardahan’ın sosyal dokusunu, tarihi ve kültürel zenginliklerini, Üniversitemizin değerli çalışmalarıyla birlikte tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Üniversitemize konuşmacı olarak davet edilen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, ülkemizin her şehrine üniversite kurma fikrinin yerinde bir karar olduğunu Ardahan Üniversitesi’ne gelerek bir kez daha anladığını belirterek, “ Eğer bir şehir bilgi üretmiyorsa, o yerleşim yeri şehir statüsünde değildir. Ardahan Üniversitesi, şehrin bilim ve sanat üssü haline gelmiştir, bu gurur verici bir tablodur” dedi. Rektör Barca, sosyal bilimlerin önemine vurgu yaparak, temel bilimler gibi sosyal bilimlerin de prestijli hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Ülkemizde 70’ten fazla Teknokent olduğunu belirten Prof. Barca, artan imkânlar sayesinde Sosyokent’ler kurularak sosyal bilimlerin sosyal hayatla daha fazla entegre olmasının mümkün olduğunu vurguladı. İlk oturumun ardından Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sempozyum farklı oturumlar eşliğinde yarın tüm gün devam edecek.