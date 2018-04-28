Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Abdullah Gül üzerinde oluşturulan projenin akamete uğraması kaçınılmaz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan’a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, "Abdullah bey AK Partinin kuruluşunda bulunmuş ve bizim Cumhurbaşkanlığımızı yapmış bir şahsiyet. Biz isterdik ki Abdullah Gül’ün ismi AK Parti dışında hiç bir şekilde anılmasın ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının hiç bir zaman çalışmadığı bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce çok denendiğini biliyoruz. Ama siyasetin bir kendi doğası var, siyasetin tabi bir akışı var. Bu tabi akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Abdullah bey üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz tabi kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz? Cumhuriyet Halk partisi ve diğer partilerin hangi adayı çıkaracağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkanının adayına göre hesap yapma durumu olabilir mi. Şu anda maçın net favorisi ve hatta tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Muhalefet ve diğer partiler hangi projeyi üretir ise üretsin? milletin zaten zorlama gördüğü projelere bir desteğinin olmayacağını çok iyi biliyoruz. Türk siyasi hayatı bu tip zorlama projelerinin sonuçlarını çok çok iyi biliyor. Siyasi tarihimizde bunun son derece zengin örnekleri var. Birilerinin topluma nasıl dayatıldığı ve dayatmaların nasıl kabul edilmediğini fevkalade iyi bilen bir toplumuz. Bu noktada siyaset mühendisliği kabul etmiyor. Siyasette her şey işin doğası, doğal akışı içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu taleplerin tavandan değil de tabandan gelmesi halinde başarı ancak gelir. Son dönemde Abdullah bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen gelen bir talep değil, aksine Tayyip Erdoğan’ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması ama bunun akamete uğraması kaçınılmazdır ve akamete uğradı." şeklinde konuştu.