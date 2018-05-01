Başkan Köksoy, esnafla bir araya geldi

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, Belediyenin ızgara ve baca kapağı, şelalenin elektrik kablolarına kadar pek çok yerde malzemeleri çalındığının altını çizen Başkan Köksoy, hurdacı esnafını çalıntı malların alım satımına bulaşmamaları konusunda uyardı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, hurdacı işiyle uğraşan esnafa toplantı yaptı.Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, Belediyenin ızgara ve baca kapağı, şelalenin elektrik kablolarına kadar pek çok yerde malzemeleri çalındığının...

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