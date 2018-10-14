Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Modern Hayvan Pazarı kompleksi içinde inşaat çalışması devam eden kesimhanede incelemelerde bulundu.Başkan Köksoy’a Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, eşlik etti. Başkan Köksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Köksoy, inşaat çalışması devam eden Kesimhaneyi denetledi
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Modern Hayvan Pazarı kompleksi içinde inşaat çalışması devam eden kesimhanede incelemelerde bulundu.Başkan Köksoy’a Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, eşlik etti. Başkan Köksoy, çalışmalar hakkında...