Başkan Köksoy’dan 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemizin kalkınma yolundaki en büyük gücü, istikrar içinde gelişmesi...

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin kalkınma yolundaki en büyük gücü, istikrar içinde gelişmesi ve belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde çok önemli bir role sahip olan işçi kardeşlerimizin emekçilerimizin 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” coşkusunu paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs’ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor, çalışanlarımızın 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” İşçi Bayramını kutluyorum.”