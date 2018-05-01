ARDAHAN:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:00

Başkan Köksoy’dan 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemizin kalkınma yolundaki en büyük gücü, istikrar içinde gelişmesi...

Başkan Köksoy'dan 1 Mayıs 'Emek ve Dayanışma Bayramı” mesajı
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin kalkınma yolundaki en büyük gücü, istikrar içinde gelişmesi ve belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde çok önemli bir role sahip olan işçi kardeşlerimizin emekçilerimizin 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” coşkusunu paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs’ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor, çalışanlarımızın 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Bayramı” İşçi Bayramını kutluyorum.”
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