ARDAHAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 14:53

Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında anıldı

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyesi görevindeyken Hakkın rahmetine kavuşan Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında Posof’ta anıldı.AK Parti Posof İl Genel Meclis üyeliği ve iki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten merhum...

Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında anıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyesi görevindeyken Hakkın rahmetine kavuşan Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında Posof’ta anıldı.

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyeliği ve iki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten merhum Bedrettin Çakıcı’yı ölümünün birinci yılında partilileri ve sevenleri unutmadı.

Merhum Bedrettin Çakıcı için Posof merkez camisinde mevlit okutuldu ve Posof’taki evinde yemek verildi. Mevlit ve yemeğin ardından Merhum Çakıcı Posof Yerköy’deki mezarı başında partiler tarafından ziyaret edilerek dualarla yad edildi.

Çakıcı’nın mezarını AK Parti Ardahan Milletvekili aday adayı Yunus Baydar, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar, AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit, AK Parti İl Teşkilatı, partililer ve sevenleri ziyaret etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku