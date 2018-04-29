Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında anıldı

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyesi görevindeyken Hakkın rahmetine kavuşan Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında Posof’ta anıldı.AK Parti Posof İl Genel Meclis üyeliği ve iki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten merhum...

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyesi görevindeyken Hakkın rahmetine kavuşan Bedrettin Çakıcı ölümünün birinci yılında Posof’ta anıldı.

AK Parti Posof İl Genel Meclis üyeliği ve iki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten merhum Bedrettin Çakıcı’yı ölümünün birinci yılında partilileri ve sevenleri unutmadı.

Merhum Bedrettin Çakıcı için Posof merkez camisinde mevlit okutuldu ve Posof’taki evinde yemek verildi. Mevlit ve yemeğin ardından Merhum Çakıcı Posof Yerköy’deki mezarı başında partiler tarafından ziyaret edilerek dualarla yad edildi.

Çakıcı’nın mezarını AK Parti Ardahan Milletvekili aday adayı Yunus Baydar, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar, AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit, AK Parti İl Teşkilatı, partililer ve sevenleri ziyaret etti.