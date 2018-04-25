ARDAHAN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:47

Binlerce genç 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne katıldı

Ardahan’daki 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne binlerce genç katıldıÇanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ardahan’da 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne binlerce genç katıldı.Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü...

Binlerce genç 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne katıldı
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Ardahan’daki 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne binlerce genç katıldı

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ardahan’da 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne binlerce genç katıldı.

Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, sabah namazına müteakip Ardahan Merkez Camisi’ne deki ’Çanakkale Konulu’ vaazın verilmesiyle başlandı.

Cami çıkışında çorba ikram edilen vatandaşlar daha sonra valilik önünde bir araya gelip taşıdıkları dev Türk bayrağı ile Halil Efendi Mahallesi Şehitliği’ne yürüdü.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, dua edildi, şehitliğe karanfil bırakıldı.

Yürüyüşe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şakir Aydoğan, diğer yetkililer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
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