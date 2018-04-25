Çıldır-Ardahan arasındaki bölünmüş yol tehlike oluşturuyor

Çıldır-Ardahan arasında yapımı devam eden bölünmüş yol çalışmaları yolda oluşan aşırı toz sebebiyle büyük tehlike arz ediyor.

Araçların geçişi sırasında çok fazla toz oluşan yolda oldukça sıkıntı çektiklerini dile getiren sürücüler “Yolda çok fazla toz oluşuyor. Karşıdan gelen aracı görmekte büyük güçlük çekiyoruz. Yolu alan yüklenici firmanın burada sürekli sulama yapması gerekmektedir. Buraya önlem alınması için illa kaza olup birilerinin ölmesi ve yahut maddi hasarlı kazların meydana gelmesi mi gerekiyor. Yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasını istiyoruz. Yoksa Allah korusun çok büyük kazalar meydana gelebilir” dediler.