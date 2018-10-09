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09 Ekim 2018 Salı 11:15

Çıldır Devlet Hastanesi Yükseliyor

Çıldır’da yapımı devam eden 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi yükselmeye başladı.Çıldır eski Sağlık Ocağının yerine yapılan 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bodrum ve zemin katının kaba inşaatını...

Çıldır Devlet Hastanesi Yükseliyor
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Çıldır’da yapımı devam eden 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi yükselmeye başladı.

Çıldır eski Sağlık Ocağının yerine yapılan 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bodrum ve zemin katının kaba inşaatını tamamlanan hastanenin son katının da kalıp direkleri dikildi. Kar yağmadan kaba inşaatının tamamlanması hedeflenen yeni Hastanenin 2019 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor.

Bölgede ki inşaat sezonunun kısa olması dolayısıyla zor şartlar altında çalışma yaptıklarını dile getiren yüklenici firma yetkilileri bir aksilik yaşanmadığı takdirde 2019 yılında Çıldır halkının 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesine kavuşacağını belirttiler.
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