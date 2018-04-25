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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:58

Çıldır Müftüsü ilk resmi nikahını kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çıldır Müftüsü Mehmet Cebeci, ilk kez bir çiftin nikahını kıydı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çıldır Müftüsü Şaban Cebeci, ilk kez bir çifti evlendirdi....

Çıldır Müftüsü ilk resmi nikahını kıydı
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Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çıldır Müftüsü Mehmet Cebeci, ilk kez bir çiftin nikahını kıydı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çıldır Müftüsü Şaban Cebeci, ilk kez bir çifti evlendirdi. Çıldır İlçe Müftülüğünde düzenlenen nikah töreninde Çıldır Müftüsü Mehmet Cebeci Burak Selçuk ve Deniz Karakaya çiftinin nikahını kıydı. Çiftlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan ve dua eden Cebeci, evlilik cüzdanını genç çifte teslim etti.

Cebeci yaptığı konuşmada, TBMM´den çıkan yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiğini anımsatarak “ bizde Çıldır´da ilk nikahımızı kıydık ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim genç çiftimize iki cihanda mutluluk ve huzur versin” dedi.
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