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11 Ekim 2018 Perşembe 10:27

Çıldır’da Amatör Spor Haftası

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından “Amatör Spor Haftası” kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetler sonuçlandı.“Amatör Spor Haftası” kapsamında gerçekleştirilen atletizm ve satranç turnuvası...

Çıldır'da Amatör Spor Haftası
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Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından “Amatör Spor Haftası” kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetler sonuçlandı.

“Amatör Spor Haftası” kapsamında gerçekleştirilen atletizm ve satranç turnuvası 180 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yapılan satranç turnuvasına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’da katılarak öğrencilerle satranç oynadı. Çıldır Kaymakamı İmamoğlu etkinlik hakkında yapmış olduğu açıklamada, "Yapmış olduğumuz sportif faaliyetlerde öğrencilerimizin katılımını sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bundan sonrada bu tür sportif faaliyetleri sürekli hale getirmek için çalışacağız. Sportif faaliyetlere katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
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