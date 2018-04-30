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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:29

Çıldır’da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar yapılacak

Çıldır da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar düzenlenecek.Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle Çıldır’da da çeşitli yarışmalara düzenlenecek.Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe...

Çıldır'da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar yapılacak
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Çıldır da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar düzenlenecek.

Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle Çıldır’da da çeşitli yarışmalara düzenlenecek.

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada “ Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürlüğü olarak Gençlik Haftası münasebetiyle gençlerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. 10 Mayıs 2018 tarihinde kros yarışması, 11 Mayıs 2018 tarihinde satranç turnuvası, 14 Mayıs tarihinde ise mangala turnuvası yapılacaktır. Yapılan faaliyetlerde dereceye giren sporcularımıza 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığınca çeşitli hediyeler verilecektir” dedi.
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