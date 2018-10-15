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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:53

Çıldırlı Gençler Kafkas ekibi kurdu

Çıldır Gölbelen köyünden bir grup genç bir araya gelerek Kafkas ekibi kurdu.Çıldır merkezde berberlik yapan Zafer Sümbül öncülüğünde, Kenarbel Köyü Derneği ve Öncül Köyü Derneğinin katkılarıyla bir araya gelen Çıldır Gölbelen...

Çıldırlı Gençler Kafkas ekibi kurdu
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Çıldır Gölbelen köyünden bir grup genç bir araya gelerek Kafkas ekibi kurdu.

Çıldır merkezde berberlik yapan Zafer Sümbül öncülüğünde, Kenarbel Köyü Derneği ve Öncül Köyü Derneğinin katkılarıyla bir araya gelen Çıldır Gölbelen köylü sekiz genç Kafkas ekibi kurdular.

Amaçlarının Çıldır’da unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak olduğunu dile getiren Zafer Sümbül “Bizler kültürümüzün vazgeçilmez bir değeri olan Kafkas oyunlarını sadece köylerimizdeki düğünlerde oynayabiliyoruz. Çıldır’da ki tüm köylerimizde bu oyunları çok iyi oynayan genç kardeşlerimiz var. Biz Gölbelen köylü gençler olarak bir araya gelip, Kafkas ekibimizi kurduk. Ancak bu ekibi sadece köyümüzle sınırlandırmak istemiyoruz. Bu oyunlara gönül vermiş Çıldır’daki gençlerimizi de ekibimizde görmek isteriz. Yöremiz de unutulmaya yüz tutmuş çok fazla halk oyunu mevcut. Düğünlerde bizlere başka kültürlerin oyunları enjekte edilmeye çalışılıyor. Oysaki çok fazla yöresel oyunumuz var. Bakır, Temir Ağa, Kesmeli Sarı Seyran, Şeker Oğlan, Karabed, Gaçke, Dinme, Sallama, Sığ Malatya, Papur, Ardahan Barı bu oyunlar yöremizde geçmişte düğünlerimizde, özel günlerimizde davul- zurna eşliğinde oynanan oyunlarımız. Bugün düğünlerimizde sadece bunların bir kaçı bilinip, oynanıyor. Biz Gölbelen köylü gençler olarak amacımız oluşturmuş olduğumuz grupla bu oyunları yeni kuşaklara aktararak sevdirmek ve benimsetmek. Kafkas Ekibimize göndermiş oldukları kıyafetlerle destek olan Kenarbel köyü Derneğine ve Öncül Köyü Derneğine şahsım ve arkadaşlarımın adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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