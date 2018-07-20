Ardahan’da uygulanmakta olan Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesinin (AKAKP) tarım dışı istihdamın güçlendirilmesi bileşeni kapsamında düzenlenen ‘Damal Bebeği’ yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ardahan İl Müdürlüğü ve Ardahan İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile Ardahan İl merkezinde yapımına başlanıp 2018 yılı içerisinde tamamlanacak olan Damal Bebeği Atölyesi ve satış ofisinde bebek üretiminde kullanılması için 50 bin TL tutarında 900 adet bebek ve sarf malzemesi satın alınarak projenin tanıtımı amacıyla İl Protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenliğinde Damal Bebeği yarışması düzenlendi.

Kadınların bebek üretiminde öz sermaye oluşturması Damal Bebeğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren 3 yarışmacıya ödülleri verildi.

22 katılımcı ile gerçekleşen yarışmada, her yarışmacı kendi el becerileriyle yapmış oldukları Damal Bebekleri ile jüri önüne çıktı. Jüri üyeleri tarafından yapılan puanlama sonucu üçüncü olan yarışmacı Hatice Dönger’e üçüncülük plaketi ve 15 bebek sarf malzemesini, ikinci olan yarışmacı Yazgül Ercan’a ikincilik plaketi ve 30 bebek sarf malzemesini, birinci olan yarışmacı Bağdegül Kırdar’a ise birincilik plaketi ve 50 bebek sarf malzemesi verildi.