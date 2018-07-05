Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi Mersin İl Müftülüğüne Atandı. Kondi için veda programı düzenlendi.Valilik toplantı salonunda, din görevlilerinin katıldığı programa eşi Meral Bilmez ile birlikte katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez,...

Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi Mersin İl Müftülüğüne Atandı. Kondi için veda programı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda, din görevlilerinin katıldığı programa eşi Meral Bilmez ile birlikte katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan’da ki başarılı çalışmalarından dolayı Müftü Kondi’ye teşekkür etti, başarı belgesi verdi. Vali Bilmez, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Müftü Kondi ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararıyla 18 aydır görev yaptığı Ardahan’dan Mersin’e atandığını, Ardahan’dan hoş bir sedayla ayrılmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.