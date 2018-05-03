Kamelyalar yıkılarak ateşe verildi

Kimliği belirsiz kişi ve veya kişiler Çıldır Şeytan Kalesi yolu üzerinde bulunan kamelyaları yıkarak ateşe verdiler.

Çıldır’ın en önemli tarihi eserlerinden Yıldırıtepe mahallesi sınırları içerinde bulunan Urartular’dan kalma Şeytan Kalesine giden yol güzergâhında Çıldır Belediyesi tarafından yaptırılan kamelyalar kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından tahrip edildi. Kaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin durup dinlenmesi için yaptırılan kamelyaları parçalayıp, parçalarını da ateşe verenlere herkesimden büyük tepki geldi.

Kamelyaların tahribatını sosyal medya hesabından paylaşan Çıldır Yıldırımtepe mahalle muhtarı Vedat Aktemur gazetemize yapmış olduğu açıklamada “ İlçemizin tarihi kalesine gelen turistlerin konakladığı kamelyaları yıkıp yakanların amacını anlamış değilim. İnsan kendi değerine, kendi malına nasıl zarar verir. Yapılan hizmeti sindiremeyen bu zihniyetteki şahıslar benim ve toplumun nazarında vatan hainidir. Bunları yapanlar en kısa zamanda yakalanarak, adalet önünde cezalarını çekeceklerdir. Bizde Yıldırımtepe muhtarlığı olarak bu işin peşini bırakmayacağız “dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da bu olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu dile getirerek “ maksadının sadece yakmak, yıkmak olduğu ve aklınca yapılan hizmeti baltaladığını zanneden bu kişilere en güzel cevabı yenilerini inşa ederek vereceğiz. İlçemizde yapılan hizmeti yakarak, yıkarak sonlandırmayı hedefleyenler hiç kusura bakmasınlar, biz söz verdik bu ilçeye hizmette asla yılmayacağız. Onların yıkmış olduklarının yerine en kısa sürede 16 tane yenisini yapacağız. Yıldırımpete mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Olayla ilgili Emniyet kuvvetlerince tahkikat başlatıldı.