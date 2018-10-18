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18 Ekim 2018 Perşembe 10:10

Kuzukaya köyünde yapılacak olan caminin temeli atıldı

Çıldır ilçesine bağlı Kuzukaya köyünde yapılacak olan caminin temeli atıldı.Çıldır’da camisi bulunmayan tek köy olan Kuzukaya köyü de çok kısa bir zaman zarfında camiye kavuşuyor.Çıldır Kuzukaya köyü muhtarlığı ve Kuzukaya Köyü...

Kuzukaya köyünde yapılacak olan caminin temeli atıldı
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Çıldır ilçesine bağlı Kuzukaya köyünde yapılacak olan caminin temeli atıldı.

Çıldır’da camisi bulunmayan tek köy olan Kuzukaya köyü de çok kısa bir zaman zarfında camiye kavuşuyor.

Çıldır Kuzukaya köyü muhtarlığı ve Kuzukaya Köyü Cami Yaşatma ve Yaptırma Derneği öncülüğünde yapılacak olan caminin temeli atıldı. Cami temelini atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren köy Muhtarı Henis Ballıkaya, “Çıldır’da camisi bulunmayan tek köy bizim köy kalmıştı. Allah’ın izni ile camimizin temelini attık, inşallah bir aksilik olmadığı taktirde 2019 yılında tamamlanacaktır. Köy muhtarlığı ve Kuzukaya köyü Cami Yaşatma ve Yaptırma Derneği ile birlikte inşa edeceğimiz camimize hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Allah yardımda bulunan ve bulunmayan herkesten razı olsun” dedi.
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