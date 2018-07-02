ARDAHAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:57

Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Ardahan’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise yaraladı.

Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ardahan’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise yaraladı.

Edinilen bilgeye göre, Ardahan-Kars kara yolunun 12. kilometresinde Üniversite Kavşağında Emrah Avcı (26), kardeşi Faruk Avcı (24) ve Halil Demir’e (26) henüz sürücüsü belirlenemeyen 61 TR 916 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Emrah Avcı ve Faruk Avcı kardeşler olay yerinde ölürken, yaralanan Halil Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 61 TR 916 plakalı aracın sürücüsü olay sonrası kayıplara karışırken, arama çalışmaları devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku