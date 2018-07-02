Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgeye göre, Ardahan-Kars kara yolunun 12. kilometresinde Üniversite Kavşağında Emrah Avcı (26), kardeşi Faruk Avcı (24) ve Halil Demir’e (26) henüz sürücüsü belirlenemeyen 61 TR 916 plakalı otomobil çarptı.

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