Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Ardahan’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise yaraladı.
Edinilen bilgeye göre, Ardahan-Kars kara yolunun 12. kilometresinde Üniversite Kavşağında Emrah Avcı (26), kardeşi Faruk Avcı (24) ve Halil Demir’e (26) henüz sürücüsü belirlenemeyen 61 TR 916 plakalı otomobil çarptı.
Kazada Emrah Avcı ve Faruk Avcı kardeşler olay yerinde ölürken, yaralanan Halil Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza sonrası 61 TR 916 plakalı aracın sürücüsü olay sonrası kayıplara karışırken, arama çalışmaları devam ediyor.