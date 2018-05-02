TRT sunucusu ARÜ’ye misafir oldu

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi konferans salonu her geçen gün yeni bir konuğu, konukları ve tiyatro topluluklarını misafir ediyor.Ardahan üniversitesi konuları ile Yenisey kampüsündeki öğrencilerine yeni bakış açıları ve hayata karşı...

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi konferans salonu her geçen gün yeni bir konuğu, konukları ve tiyatro topluluklarını misafir ediyor.

Ardahan üniversitesi konuları ile Yenisey kampüsündeki öğrencilerine yeni bakış açıları ve hayata karşı tecrübe edinmeleri açısından bu konferanslara büyük önem veriyor. Ardahan Üniversitesi öğrencileri için TRT Spor sunucusu Erdoğan Arıkan’ı misafir etti.

TRT Spor sunucusu Arıkan Arü’lü öğrencilere yaşam hikayesini ve tecrübelerini anlattıktan sonra sahneye çıkan öğrencilere diksiyon dersi verdi. Konuşmanın ve doğru iletişimin inceliklerini anlatan TRT Spor sunucusu konferansda hem güldürdü hem iletişimin inceliklerini anlattı.

Konferans bitiminde katılımından dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber, TRT sunucusu Arıkan’a hediye takdim ettiler.

TRT Spor Sunucusu Erdoğan Arıkan ARÜ’lü öğrenciler ile öz çekim yaptı.