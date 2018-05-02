ARDAHAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:38

TRT sunucusu ARÜ’ye misafir oldu

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi konferans salonu her geçen gün yeni bir konuğu, konukları ve tiyatro topluluklarını misafir ediyor.Ardahan üniversitesi konuları ile Yenisey kampüsündeki öğrencilerine yeni bakış açıları ve hayata karşı...

TRT sunucusu ARÜ'ye misafir oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi konferans salonu her geçen gün yeni bir konuğu, konukları ve tiyatro topluluklarını misafir ediyor.

Ardahan üniversitesi konuları ile Yenisey kampüsündeki öğrencilerine yeni bakış açıları ve hayata karşı tecrübe edinmeleri açısından bu konferanslara büyük önem veriyor. Ardahan Üniversitesi öğrencileri için TRT Spor sunucusu Erdoğan Arıkan’ı misafir etti.

TRT Spor sunucusu Arıkan Arü’lü öğrencilere yaşam hikayesini ve tecrübelerini anlattıktan sonra sahneye çıkan öğrencilere diksiyon dersi verdi. Konuşmanın ve doğru iletişimin inceliklerini anlatan TRT Spor sunucusu konferansda hem güldürdü hem iletişimin inceliklerini anlattı.

Konferans bitiminde katılımından dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber, TRT sunucusu Arıkan’a hediye takdim ettiler.

TRT Spor Sunucusu Erdoğan Arıkan ARÜ’lü öğrenciler ile öz çekim yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku