Türk Ocağı’ndan ’Ermeni Meselesi’ konferansı

Ardahan Türk Ocağı tarafından ‘Ermeni Meselesi’ konulu konferans gerçekleştirdi.Ardahan Türk Ocağı, Rus kaynaklarına göre Ermeni Meselesi konulu bir konferans verdi. Konferansa Ardahan Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Eray Bayramol’da...

Ardahan Türk Ocağı tarafından ‘Ermeni Meselesi’ konulu konferans gerçekleştirdi.

Ardahan Türk Ocağı, Rus kaynaklarına göre Ermeni Meselesi konulu bir konferans verdi. Konferansa Ardahan Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Eray Bayramol’da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocağı Başkanı Mirza Polat, Türk ocaklarının Ardahan’da 1927 yılında açılmış olduğunu ve daha sonraki süreçlerde kapandığını 2014 yılında tekrar faaliyetlerine başladığını söyledi.

Ardahan Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol ise, son 2 yüz yılda Ermeni toplumunun durum ve güncel olarak Ermeni Meselesi hakkında Bilgi verdi. Ayrıca Bayramol Rusya’da bulunduğu süre zarfında Türkçeye çevirmiş olduğu Rus kaynaklarından Ermeni sorunu ile ilgili bilgiler verdi.

Konferansın sonunda Eray Bayramol’a Ardahan Türk Ocağı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.