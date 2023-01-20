Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Karne dağıtımına; Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Veysel Kurşun ve Mehmet Akgün, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Arguvan İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Kuşçu, öğretmenler- öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada; “Sizler bu ülkenin geleceğini şekillendireceksiniz, bu ülkenin sizlerden beklentisi fazla. Okuyan, düşünen, üreten, sorunlara ilgi gösterip, çözüm bulan bireyler olun. Kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, belki de kiminiz bir belediye başkanı, bir kaymakam, bir vali olacaksınız. Bu ülkenin kaderini, geleceğini sizler tayin edeceksiniz diyerek tüm öğrencilere başarılar ve iyi tatiller temennisinde bulundu” dedi.

Karne dağıtım töreni sonrası, eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine yönelik başlatılan Beslenme Saati Projesinden dolayı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Kuşçu tarafından plaket takdim edildi.