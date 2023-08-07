Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 'Vefa yaşlı evde bakım projesi' ile birlikte kendi bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken 120 vatandaşa hizmet veriliyor.

Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde ‘Vefa yaşlı evde bakım projesi’ ile birlikte kendi bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken 120 vatandaşa hizmet veriliyor.

Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2021 yılında 30 hane ile başlattığı ‘Vefa Yaşlı Evde Bakım Projesi’ kapsamında kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 65 yaş üstü yaşlı, özel gereksinimli ve kendi öz bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken 120 vatandaşa hizmet veriliyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgi veren Arguvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şengül Uşen, Vefa Projesine 2021 yılında başladıklarını belirterek, “Muhtaçlığı tespit edilen bunun yanı sıra yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan bakıma muhtaç vatandaşlarımız için bu projeyi hayata geçirdik. İlçe nüfusunun çoğunluğunun yaşlı olması nedeniyle 30 aile ile başladığımız projede şu an 120 aileye ulaştık” dedi.

Projede 7 personel ile birlikte kaymakamlığım temin ettiği temizlik malzemeleri ile hanelerde temizlik yapıldığını da belirten Uşen, “Hane halkından her hangi bir talep olmadan, silme- süpürme, toz alma, yemek pişirme, banyo yaptırma, saç-sakal tıraşı, kişisel temizlik ve tırnak kesimi, mutfak temizliği, bulaşıkların yıkanması, banyo temizliği, oda temizliği, yaşlı ve engellilerin yatak temizliği ve nevresim değişimi, çamaşır yıkama, ütü, cam silme, perde yıkama, alışveriş, hane önü temizliği gibi talep edilen hizmetleri vatandaşımızın istekleri doğrultusunda 15 günde bir gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın hayır dualarını alıyoruz. Çocuklarından olumlu geri dönüşler oluyor bu da bizleri oldukça mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Akören Mahallesinde yaşayan Ali Rıza Aslan ise bedensel engelli olduğu için bir takım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, “Kaymakamlığımızdan gelen arkadaşlar sağ olsunlar evimde istediğim her işi yapıyorlar. Daha önce evim yıkıldığı için şu an konteynerde kalıyorum, evimi 15 günde bir temizliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor
Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor
Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor
Arguvan'da 'Vefa projesi' ile yüzler gülüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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