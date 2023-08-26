Arguvan'da 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Arguvan ilçesine 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşa edildi.

Arguvan'da 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tamamlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Arguvan ilçesine 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşa edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Arguvan İlçesine inşa edilen Arguvan Kapalı Spor Salonu tamamlandı. 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan spor salonu voleybol, basketbol ve tenis gibi birçok spor branşında gençlerin hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi ilçelere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde Arguvan ilçesine kapalı spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Arguvanlı öğrencilerin istifade edeceği bir yatırımı daha gerçekleştirdi.

Faaliyete geçen Arguvan Kapalı Spor Salonu hakkında bilgilendirme yapan Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, “Arguvan son zamanlarda spor anlamında önemli bir ilçe haline gelmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyemiz, Arguvan’a yaptığı 500 seyirci kapasiteli amatör branşlar ile kültür, sanat etkinliklerinin yapılabileceği çok amaçlı kapalı spor salonu inşa etti. Yaklaşık 2 bin metrekare alanı olan salonumuzu çok kısa bir süre içerisinde tamamladık ve Arguvanlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Sadece kapalı spor salonu ile yetinmedik, Arguvan’da bulunan stadın giyinme odası ve stadın bakımını da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi olarak tamamladık. Yapılan çalışmaların Arguvanlı ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arguvan ilçesine kazandırılan projelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Arguvan'da 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tamamlandı
Arguvan'da 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tamamlandı
Arguvan'da 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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