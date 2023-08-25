Arguvan'da anız yangını

Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Arguvan'da anız yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K.’ya ait bahçelik alanda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, iş makinelerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Arguvan'da anız yangını
Arguvan'da anız yangını
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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