Arguvan'da bahçe yangını

Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Arguvan'da bahçe yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Arguvan İlçesine bağlı Güveçli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.D.’ye ait 5 dönümlük bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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