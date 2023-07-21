Arguvan'da buğday hasadında sona gelindi

Malatya'nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan ilçesinde buğday hasadında sona gelindi.

Arguvan'da buğday hasadında sona gelindi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan ilçesinde buğday hasadında sona gelindi.

Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan’da binlerce dönümlük alanda ekimi yapılan buğday hasadında sona gelindi. Yüzde 80 oranında tamamlanan hasatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, "İlçemizde tarıma elverişli 360 bin dönüm arazimiz var. Bu yıl 180 bin dönüm arazide hububat ekimi yapıldı. Malatya’mızın tahıl ambarı olarak bilinen ilçemizde yüzde 70-80 civarında buğday hasadımızı tamamladık. Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı verimden memnunuz ancak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerimizin girdi maliyetlerini önemsemeden açıklamış olduğu fiyattan memnun değiliz" dedi

Bölgenin bu yıl aldığı aşırı yağışlardan olumsuz etkilendiğini kaydeden Aslantürk, "İlçemizin bazı bölgelerinde hasada sayılı günler kala, yaşanan dolu yağışı çiftçimizin mahsulünde ciddi verim kayıplarına neden olmuştur. TARSİM sigortası yaptıran çiftçimizin dahi bu konudaki mağduriyetleri giderilmedi. İlgili kooperatiflerinin bugün itibariyle bile alım yapmamaları çiftçilerimizi mağdur etmiştir. Çiftçimizin TMO’ya ürününü verebilmesi için Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kaydı olması gerekiyor. Ofis sadece ÇKS’si olan çiftçilerimizin ürünlerini alıyor, diğer çiftçilerimizin ürünleri ise alınmıyor, bu nedenle alın teri ile üreten çiftçilerimiz bu konuda da ciddi mağduriyet yaşıyor” diye konuştu

Arguvan'da buğday hasadında sona gelindi
Arguvan'da buğday hasadında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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