Arguvan'daki anız yangını korkuttu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki dönümlük alanda çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Arguvan'daki anız yangını korkuttu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde iki dönümlük alanda çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karakaya mezrasında biçilmiş iki dönümlük hububat tarlalarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yangına erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Arguvan'daki anız yangını korkuttu
Arguvan'daki anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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