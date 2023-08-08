Arguvanspor'da birinci etap kamp çalışması tamamlandı

TFF 3. Lig 1. Gurupta yer alan Malatya Arguvan Spor’da birinci etap kamp çalışmaları tamamlandı. İkinci etap çalışmalarına da 3 gün sonra başlayacak olan Malatya temsilcisinin ilk maçı ise 10 Eylül’de olacak.

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele edecek olan Malatya Arguvan Spor’da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi. Kulüp Teknik Direktörü Okan Kopan, oldukça verimli geçen kamp çalışmalarına yaklaşık 25 antrenman sığdırdıklarını belirterek, “Transfer çalışmalarımızda devam ediyor, hocalarım ve teknik arkadaşlarım yoğun kamp döneminde iyi mesai harcadık. İlk etapta 40 oyuncu ile deneme yaptık çok çalıştılar, iyi mücadele ettiler, gönül isterdi ki içerinden bir yetenek yakalayalım ama istediğimiz verimi alamadık. Şu an oyuncularımıza 3 gün izin verdik. 2. etap kamp çalışmamız yine 15 gün sürecek” dedi.

Ligde ilk karşılamayı 10 Eylül’de kendi sahalarında 52 Ordu Spor FK ile yapacaklarını da belirten Kopan, “Geçen seneden daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum, bu yıl hazırlanmak için zamanımız ve süremiz vardı. Zor bir grupta mücadele edeceğiz. Türkiye’de günümüz futbol şartları ve ekonomik rakamlar çok yükseldi. Bizim gibi bir ilçe takımının mücadelesi de bununla birlikte zorlaştı. Mücadele edeceğimiz takımların bütçeleri çok yüksek. Ancak bu demek değil ki pes edeceğiz. Yaptığımız kamp çalışmaları ve başkanlarımın da bana vermiş oldukları destek, karakterli oyuncularımızla beraber gereken reaksiyonları vereceğiz. Amacımız her maçı kazanmak ve takımımızı yukarı taşımaktır. Kazanmak ve kaybetmek tabi ki önemli, ancak en önemlisi mücadele etmek. Mücadele eden son dakikaya kadar terini akıtan, karakterli bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Her insan gibi benim, bizi tercih eden oyuncularımızın, geçen sene aramızda olan bu senede tekrardan anlaştığımız oyuncularımızın da hedefleri var. Biz insanların beklemedikleri şeyleri yapmaya alışkınız. Bu yıl güzel işler çıkaracağımıza eminim” şeklinde konuştu.

Malatya’da spor camiasından yeteri kadar destek görmediklerinden de dert yanan Kopan, “Malatya’yı profesyonel liglerde temsil eden bir takım var ama herhangi bir yardım ve destek gelmiyor. Deprem geçirdik, büyük bir afetti ve bu afetin sonucunda bahanelere sığınmadan lige katılan bir takımın hocasıyım. Amacımız o felaketi yaşayan insanlara yaşananları unutturabilmek, biraz yüzlerini güldürebilmek ve hayata geri döndürmektir. Bu kadar imkansızlıklara rağmen çok karakterli başkanlarımız ve yöneticilerimiz var bize ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Biz bu desteğe layık olmak için sahada üç değil beş çalışıyoruz. Biz hiç destek olmasa bile sonuna kadar karakterli bir takımla sahaya çıkaracağız. Biz ilk maçtan başlayarak güzel sonuçlar alacağız. Bunu umut ediyorum. Taraftarlarımıza güzel günleri getirmek için elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum” diye konuştu.