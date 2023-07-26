Arguvanspor konaklama tesisine kavuşuyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde tadilat işlemleri tamamlanan Arguvanspor Kulübü’nün konaklayacağı tesis hizmete giriyor.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan mavi- beyazlı Malatya Arguvanspor yeni sezonda ilçedeki konaklama tesisine yerleşecek. Maçlarını oynayacağı sahanın içinde UEFA kriterlerine uygunluk belgesi alan Arguvanspor Kulübü takımın konaklayacağı tesisteki tadilat çalışmalarında sona geldi.

Teknik heyet ile sporcuların her türlü ihtiyacının karşılanabileceği bir şekilde dizayn edilen 55 odalı tesiste çevre ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

Hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Takımımız yeni sezonda hem ilimizi, hem de ilçemizi gururla temsil edecek. Tüm Arguvanlı dostlarımızın Malatyalı hemşehrimizin Malatya Arguvansporumuza maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Bu tesisin hazırlanmasında çok sayıda hemşehrimizin emeği ve desteği var. Herkes canla başla çalıştı. Bir takımı ayakta tutmak çok kolay değil. Hakikatten ağır bir yükü var, biz çok küçük bir ilçe olmamıza rağmen 7 bin nüfuslu bir ilçeyle profesyonel ligde takımızı ayakta tutuyoruz” diye konuştu