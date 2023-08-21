Arguvanspor lige hazırlanıyor

Malatya Arguvan Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Kopan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, “fiziksel olarak iyi çalıştık ve iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum lakin üstüne ekleyerek devam etmek zorundayız, çünkü bu maçların telafisi yoktur" dedi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Malatya Arguvanspor’da kamp programı 3 gün sonra tamamlanacak. Yoğun şekilde lige hazırlanan ekip, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 16:00’da ise 23 Elazığ FK ile kendi sahalarında bir hazırlık maçı yapacak. Çalışmalar hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Kopan, hazırlık maçlarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bu maçlar bizim için çok önemli, çünkü eksiklerimizi göreceğiz ve ne pozisyona geldiğimizi test etmiş olacağız. Sonrasında 2 hazırlık maçı daha yapacağız” dedi.

Bu sezon kampa gidemediklerini ancak bunun kendileri için bir eksiklik olmadığını da belirten Kopan, “Şu an ki şartlarımız gayet iyi, tesisimiz, antrenman sahamız, beslenmemiz bizim için yeterli. Bunun yanında hazırlık maçlarının denk gelmesi bizi rahatlattı. Bazı mevkilere yaptığımız transferlerden verim alamadık. 2-3 transfer daha yapmaya çalışacağız, bunlar bizim için fırsat transferi olacak. Zor ve yoğun bir lig programımız var. Biz bu grubun iddialı bir ekibi ile başlayacağız. 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna taraftarımızda emin olabilir. Koşarak ve temaslı oynayacağız, fiziksel olarak da iyi çalıştık ve iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum lakin üstüne ekleyerek devam etmek zorundayız, çünkü bu maçların telafisi yoktur" şeklinde konuştu.

Bir kampın maliyetinin ortalama 1 milyon TL olduğunu belirten Kopan, bunun altından ekonomik olarak kalkacak bir takım olmadıklarını ifade eden Kopan, “Gönül isterdi ki kampa gidelim. Ancak ekonomik şartlar, Türkiye’de kamp maliyetleri 4-5 katına çıktı. Bir kampın bize maliyeti 1 Milyon TL. Biz bunun altından kalkacak bir takım değiliz. Biz deprem geçirdik, destek alırız diye düşünürken bu destek gelmedi, bu durum oldukça manidar. Ama başkanlarım pes etmiyorlar. Bizde onların bu desteği ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kamp için vereceğimiz parayı, en azından kendi oyuncularımıza vererek, mali yükümüzü azaltacağız, oyuncularımızın rahat kafayla oynayanlarını sağlayacağız bu da bize maksimum seviyede başarı getirecektir. Bizim gibi kulüplerin bu planlamaları doğru yapmaları gerekiyor, hata yapma şansımız yok. Yaptığımız transfere çok ciddi çalıştık. Genç potansiyeli olan oyuncularımız var, yaş ortalamamız çok küçük buna rağmen dominant bir takım olduk. Elinizden geleni sonuna kadar yapacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Teknik Direktör Okan Kopan, hazırlık maçlarının önemli olduğunu da aktararak, “Kazanmanın ve kaybetmenin ötesinde fiziksel durumumuzu test edeceğiz ve taktiksel olarak ne seviyedeyiz bunu göreceğiz. Bunlarda bizim için ölçü olacak ve buna göre planlarımızı yapacağız” diye konuştu.