Arjantin'e gittiğine inanılan Mauro Icardi'nin kimliğini açıkladı

Arjantin'in Buenos Aires kentindeki El Trece TV'de yayınlanan Socios del espectaculo'nun sunucusu Adrian Pallares, Arjantinli yıldız hakkında "Icardi Türkiye'de ne dedi?" Sözlerini söylemeye başladı. Parares'in, Icardi'nin Galatasaray'a yaralı olduğunu söylediğini ve tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini söylemesi üzerine gazeteci Rodri Golusic, “Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi yaralandı ve Arjantin'e gitti. Tedavi gördü ve geldi” dedi.

BAŞKA BİR AÇIKLAMA

Mauro'nun çalkantılı ve bunalımlı hayatları Icardi ve eşi Wanda Nara gündemde. İkiliyle ilgili Arjantin'den yeni bir açıklama geldi. Tiempo'dan gelen haberlere bakılırsa; Icardi, Wanda Nara'nın Arjantin'e yaptığı son gezide kullandığı Santa Barbara'daki evinde kalmak istiyor. Icardi'nin evde kalmasına itiraz eden Wanda Nara, 29 yaşındaki maltbahis oyuncuyu kovdu. Arjantinli golcü ise bir arkadaşının yanında kalacaktı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Baskonia ile Sinan Eldon Stadı'nda mücadele eden İspanya'yı 78-83 mağlup etti. Maçta 13 sayı gerileyen Baskonia'ya önemli bir katkı da Amerikalı forvet Marcus Howard'tan geldi. 23 yaşındaki Howard, 25 dakikada 19 sayı kaydetti ve maçın ardından Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.

Marcus Howard bu galibiyetin kilit noktaları hakkında şunları söyledi: "Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama küçük olduğumuzu maltbahis giriş düşünmüyoruz. Oyun planımıza sadık kalıyoruz ve onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok iyi oynadık. İkinci yarıda hem savunmada hem de hücumda iyiydik ve oyuna böyle girdik."

Görev süresinin başlarında NBA'den Euroleague'e giden genç oyuncu Uyum Süreci: ABD'den Avrupa'ya hiç olmadı kolay, işler düz bir çizgide gitmiyor, inişler ve çıkışlar var. Bu geçiş kolay olmadı ve bu konuda sadece takım arkadaşlarım bana destek oldu. EuroBasket'teki ilk sezonum ve hala oyunu öğreniyorum. Anlamaya çalıştığım birkaç şey daha var. Ama ekibin neler yapabileceği konusunda heyecanlıyım. "

Marcus Howard genellikle Sean Larkin gibi bir yıldızla karşılaştırılıyor ve gol atma seçenekleriyle gurur duyuyor: "Sean Larkin kadar iyi bir oyuncuyla karşılaştırılmak bir onur. Larkin, adını duyduğum ve gördüğüm bir basketbolcu.