Arjantin, Luces Stadı'ndaki maçı 3-0 kazandı ve finale yükseldi

İlk yarı golsüz sona eren Arjantin, 32. dakikada penaltıyı buldu. Lionel Messi, 34 yaşında. Messi'nin 11 golü, Gabriel Batistuta'nın Dünya Kupası'ndaki 10 golünü geride bıraktı. Arjantinli yıldızın gol rekorunun yanı sıra, 25 Dünya Kupası maçıyla Alman efsane Matthaus'un Dünya Kupası maçlarının çoğunda rekorunu da eşitledi. Arjantin 1-0'a yavaşlamasa da 39. dakikada Julian Alvarez bir gol daha atarak soyunma odasında durumu 2-0 yaptı. Messi ve Alvarez takım oldu! Arjantin 69. dakikada farkı üç sayıya indirdi. Şu anda sağ kanattan ceza sahasına giren Lionel Messi, Alvarez'i gördü. 22 yaşındaki oyuncu, Messi'nin yardımını da geri çevirmedi ve farkı üç puana roxxbet çıkardı. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve Arjantin deplasmana 3-0 galibiyetle gitti. Çeyrek finalde Brezilya'yı geride bırakan Hırvatistan, üçüncülük için mücadele edecek. Beşiktaş, Dünya Kupası kapsamında lig tatilinde Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan dönen Valentin Rosier ve Josef de Souza takıma katıldı. Antrenör Şenol Güneş rehberliğinde, kamp yaptığı otelin arazisinde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi ve antrenman, ısınma çalışmaları ile başladı.

Koordinasyon çalışması, dar zeminde ikili roxxbet giriş top oyunuyla tatbikatın büyük bölümünde devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde taktik tatbikatların kullanıldığı anlaşıldı. Valentin Rossier ve Josef de Sousa, sakatlıktan döndüler ve takımla antrenmana çıktılar. Rachid Ghezzal dışında Berkay Vardar ve soğukkanlı Cenk Tosun antrenmanda yer almadı. Siyah beyazlı kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmede Roman Seth, ciddi bir sakatlığının olmadığını ve Çin Süper Ligi maçını kaçırmayacağını söyledi. Beşiktaş'ın Fas milli takımının oyuncusu Romanses'ten sevindirici haber. Portekiz'in Fas ile oynadığı Dünya Kupası maçında sakatlanan 32 yaşındaki stoper, Beşiktaş yetkilileriyle görüştü. Seth yetkililere ciddi şekilde yaralanmadığını ve Çin Süper Ligi maçlarını kaçırmayacağını söyledi. Beşiktaş'ın Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, 16 Aralık Cuma günü sona erecek olan kamp öncesi futbolcularla baş başa görüştü. İngiliz yıldız Dele Alli, Güneş'in özellikle ilgilendiği isimlerden biri.