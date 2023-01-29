Arkadaşlarım ve ben Beşiktaş'ın sigortasıyız

çözmekte sıkıntı yaşadığını, yardımcı hakemlere eğitim verilmediği için pozisyonda sorun yaşadığını ancak yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. gereğini yapardı (dün sabah istifa mektubunu TFF'ye teslim etti)...

Davanın özeti şu: Ben Özgüç Türkalp'i savunmuyorum. Kendi itirafına göre çok büyük bir hata vardı... Peki MHK ne yapıyor! Atadığı hakemlerin hiçbirinin dış dünyadan haberi olmadığı ortaya çıkınca MHK, zaten istifa etmek zorunda kalacak olmasına rağmen 'VAR kararlarını kamuoyuna açıklama' başlıklı raporunu taşımadı. Ancak Başkan Büyükekşi ve Sabri Çelik, "Yetki alanımızdaki davaya baktık ve bir hataydı. Hakem hatasını anladı. 'Bize bir daha görev verilmeyecek' deseydi bunu yapmazdı" dedi. gitti Bu aşamada VAR kaydı da yayınlanmayacak... Acaba 'önce benim kulübüm' diyenler oraya gidecek mi? Futbolumuz çabuk düzeliyor..."

Beşiktaşlı Ahmet Nur Çebi ile Tevfik Yamantürk arasındaki gerilim tırmanıyor. Başı belada.

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ikinci kez kulüpten ihraç edilmek istediğini açıkladı Yamantürk, sosyal medya adresi Twitter'dan Beşiktaş Disiplin Kurulu'na mooibet evet verdiğini duyurdu.İşte Yamantürk'ün mesajının detayları...

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Yamantürk 4 Ocak 2023 tarihli mesajında, "30 Ekim 2022'de olduğumdan tweetler atıldı ve yine disiplin cezası alıp üyelikten çıkarıldım. Ya beni bunun için yormak istediler, ya bir sonraki seçimi organize etmeye çalışıyorlardı.Arkadaşlarım ve ben Beşiktaş Sigorta'dan olduğumuzu söyledik.Yeterince iyilik görürüz, orada olacağız!" Bildirimini kullanma

ağa kahya benzetmesi

Peki Tevfik Yamantürk 30.10.2022 tarihli tweetinde ne demişti? Yamantürk, mesajında ​​şu ifadelere yer verdi: "Zaman kaybı mı? Para mı? Puan harcayalım mı? Ağa ile kâhya arasındaki konuşmayı hatırlıyorum. Eve dön Şenol Bey."

İkinci disiplin cezasını açıkladı

Beşiktaş'ın son iki meclis başkanı Teffik Yamantürk, son toplantıda kürsüden yaptığı konuşmada, seçim öncesi disiplin kuruluna giren bazı üyelerin kulüpten ihraç edilmesini istediğini söyledi. . Yamantürk şimdi de yeni bir uygulama olduğunu duyuruyor.

Yamatürk'ten Çebi'ye: Farklı dünyaların insanlarıyız