Arkas Spor, 12. haftada yarın İzmir'de Spor Toto ile karşılaşacak

Mustafa Kemal Atatürk Voleybol Kompleksi saat 16.00'da başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto'yu yenerek son iki haftadaki iki büyük galibiyeti daha da uzatmak istediklerini belirterek, "Tüm İzmirli voleybolseverleri salona gelip destek vermeye davet ediyoruz. Başkent takımını yendik, üç maçlık galibiyet serimiz." Akas, 11 maçta aldığı 8 galibiyetle ligde 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jorge Jesus'un istediği genişliği yaratmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor ve O yönde gelişir, çok hareketli bir betwoon ocak ayı olur Önemli isimlerle buluşan Fenerbahçe, altyapıya da ciddi yatırımlar yaptı. Kanarya 4 genç oyuncuyu kadrosuna katması sonucu ortaya çıkacaktı.

Avrupa Devleri Vuruldu

Kısıtlı oyun süresinde 17 yaşındaki oyuncu, yeteneği ve gol katkılarıyla dikkatleri üzerine çekerek tüm taraftarların sevgisini kazandı, adı neredeyse her statta ses getirdi performansıyla devleri takip ediyor. Avrupa takımları genç futbolcu için şimdiden sıraya girerken, Fenerbahçe de oyuncularını yüksek sponsorluk bedelleriyle yurt dışına gönderme planlarını başlattı. En son teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde A takıma yükselen ve kendi gelişimine odaklanan yıldız oyuncu, kısa sürede A takıma terfi etti.

Arda Güler, Gençler birliği ile buluşuyor

Şubat 2019 Arda Güler, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. Anlaşmaya göre Başkent, genç yeteneklerinin %20'sini elinde tuttu. Arda'nın büyük patlaması ve Avrupa devlerinin peşinden koşmasının ardından bu kısım yeniden betwoon giriş ön plana çıkıyor. Gençlerbirliği, haklarını istediği takıma satabilecek güce sahip. Sarı Lacivertliler, eski rakiplerinin müdahalesinden korkarak hızlı hareket etti. Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı.

2.5 milyon euro ödeme ve oyuncu desteği

Fenerbahçe bu nedenle Rossoneri'ye Arda için %20 sponsorluk ücreti olarak 2.5 milyon € ödeyecek. Ayrıca Premier Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'nin kiralık oyuncularla destekleneceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin ilgi duyacağı isimler ise Melih Bostan, Mauricio Lemos, Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare ve Yiğit Efe Demir.