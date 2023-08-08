Arslantepe Höyüğü'nde kazılar başladı

Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Francesca Balossi Restelli, 2023 yılı kazılarının başlaması ile birlikte Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz’e bir ziyarette bulunarak bu yılki program hakkında bilgi verdi.

İtalya Roma Sapienza Üniversitesi adına 1961 yılından beri düzenli olarak yürütülen kazıların başkanlığını yürüten Prof. Restelli ile bakanlık kazı temsilcisi Hüseyin Şahin’i ağırlayan İl Müdür vekili Ali Cengiz, Arslantepe’de yıllarca yürütülen titiz bilimsel çalışma ve araştırmaların meyvesinin 2021 yılında alındığını belirterek “UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan eserimiz hepimizi gururlandırıyor. Kazı heyetimize bu seneki çalışmalarında başarı diliyorum” dedi.

Cengiz, Restelli’ye Malatya kayısısı hediye etti.