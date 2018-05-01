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01 Mayıs 2018 Salı 16:18

Artvin’de 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de coşkuyla kutlandı.Atapark önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi...

Artvin'de 1 Mayıs coşkusu
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de coşkuyla kutlandı.

Atapark önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Örgütü ve Haziran Hareketi, 78’liler Derneği ile birçok sivil toplum örgütü destek verdi. Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti. Program yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti.
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