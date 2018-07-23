ARTVİN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54

Artvin’de çocuk şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Artvin Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen ’Geleneksel Kültür Sokağı Çocuk Şenliğini’ gerçekleştirdi.

Artvin'de çocuk şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu
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Artvin Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen ’Geleneksel Kültür Sokağı Çocuk Şenliğini’ gerçekleştirdi.

Artvin Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi Kültür Sokağı’nda bu yıl ilki düzenlenen ’Geleneksel Kültür Sokağı Çocuk Şenliği’ etkinliği iki gün sürdü. Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması ve geleneksel oyunları unutulması amacıyla düzenlenen şenliklere yaklaşık 4 bin çocuk katıldı. Çocuk şenliği kapsamında masa tenisi, yüz boyama, halat çekme yarışması, sandalye kapmaca yarışması, çuval yarışı, ip atlama yarışması, balon patlatma yarışması, yumurta taşıma yarışı, mandal yarışı, sek sek oyun alanları kurularak, çocukların doyasıya eğlenmesi sağlandı. Etkinlikte geleneksel oyunların yanı sıra tren ve midilli cinsi atlarla gezilerde gerçekleştirildi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe yaptığı açıklamada, çocukların teknolojiden uzaklaşarak geleneksel oyunlar ile hem eğlenmelerini hem de iletişim yeteneklerini geliştirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kocatepe, "Artvin’imizin prestij mekanı kültür sokağını daha farklı süslerle süsleyelim dedik ve bunu da süslerin en güzeli olan çocuklarımızla yaptık. Bugün annelerinizin babalarınızın oynadıkları oyunları ve büyük şehirdeki arkadaşlarınızın bindikleri trenleri midilli atları sizlerin de binmesi için onları da getirdik. Geleneksel oyunlarımız siz değerli çocuklarımızın gelişmesine, iletişiminize fayda sağlayacaktır. Çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanabilmeleri için Ankara’dan Midilli atlar getirdik ve onlarla kültür sokağında gezinti yaptık” dedi.

Geleneksel Kültür Sokağı Çocuk Şenliği programı açılışına eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan ve çok sayıda çocuklarla aileleri katıldı.
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