Artvin’de kadınlar Meme Kanseri için yürüdü

Artvin’de meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Pembe kıyafetleriyle toplanan kadınlar Kültür Sokağı’ndan Milli İrade Meydanı’na kadar yürüyüş yapıp pembe balonları gökyüzüne bıraktılar.

1-31 Ekim Meme Kanseri bilinçlendirme ayı dolayısıyla Artvin’de farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Artvin Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Meme kanserinin, dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ve ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Şeyda Tok, kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğini vurguladı. Tok, "Buradaki amacımız meme kanserine ne kadar erken tanı konulursa tedavi ve hayatta kalma ihtimali tedavi sürecinde daha az zarar görme ihtimali fazla. Biz de bu nedenle kadınlarımıza diyoruz ki memenizin farkına varın” dedi.

Fazla kilo ve obez olmak, hareketsiz yaşam tarzı, ailede meme kanseri olmak, erken adet ve geç menopoz gibi risk faktörlerine dikkat çeken Tok, sağlıklı yaşam tarzının ve meme kanseri bilincinin oluşmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Halk Sağlığı bünyesinde meme kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığını hatırlatan Uzman Tok, “20-40 yaş arasındaki kadınların her ay kendi kendilerine meme muayenesini yapmalarını öğretiyoruz. 2 yılda bir de doktor muayenesi yapılıyor. 40-69 yaşına kadar ise her yıl doktor muayenesinin yapılması gerekiyor. Yine 40-69 yaş arasına 2 yılda bir kez mamografi ile muayenemizi yapıyoruz. Burada dikkat çekeceğimiz nokta ise mamografinin ücretsiz yapıldığıdır. Bizler buradan 40 yaşını geçen tüm kadınlarımızı Keteme tarama yapmaya devet ediyoruz. Bizler kanserde hastalıktan değil geç kalmaktan korkuyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu bilinci yaygınlaştırıp, insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Artvin’de meme kanseri vakalarının 48-50 cıvarında olduğunu belirten Tok, “Artvin’de 2015 yılı için kesin sayı olarak 48 meme kanseri vakası gözlemlendi. Bu sayılar 2 yılda bir toplanıyor. Geçmiş sayılara da baktığımızda Artvin’de ortalama 48-50 meme kanseri vakasının gözlemlendiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.