ARTVİN:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:48

Artvin’de Kayın Mantarı görücüye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez Artvin’de pilot bölge olarak uygulanmaya başlayan Kayın Mantarı üretimi ürünlerini vermeye başladı. 2017 yılında başlayan proje kapsamında başlatılan çalışmalarda 27 sera oluşturulurken,...

Artvin'de Kayın Mantarı görücüye çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez Artvin’de pilot bölge olarak uygulanmaya başlayan Kayın Mantarı üretimi ürünlerini vermeye başladı. 2017 yılında başlayan proje kapsamında başlatılan çalışmalarda 27 sera oluşturulurken, bunlardan 8’inde üretime başlandı.

Üretime başlanan mantarlardan oluşturulan mantar çeşidi yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Ali Fuat Beyaz, birliğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Birliğin kuruluş amacının mantar üreticilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Beyaz"İlimiz genelinde 27 adet tam otomosyonlu mantar üretim serası kuruldu. 8 adet seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız. Bugün seralarımızda ürettiğimiz mantarların tadına baktıracağız. Mantarlarımız tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir" dedi.

Etkinliğin sonunda aşçılar tarafından özenle hazırlanarak pişirilen mantar yemekleri protokol ile vatandaşlara ikram edilerek tanıtım yapıldı.
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