'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında 40 Bitlisli öğrenci Artvin'de

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Bitlis’ten Artvin’e geldi.Bitlis’in Ahlat ilçesinden Artvin’e gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay...

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Bitlis’ten Artvin’e geldi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinden Artvin’e gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay ve öğrenciler tarafından karşılandı. Bir süre halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen misafir öğrenciler, daha sonra Artvin halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti. Vali Doğanay, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan ziyaret ve gezilerle öğrenciler arasındaki kardeşlik ruhunun geliştiğini milli ve manevi değerlerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarıldığını vurguladı.

Vali Doğanay, 2018’de proje çerçevesinde Bitlis’ten gelen ikinci grubu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ahlat’ın Anadolu’nun yurt edilme sürecinde tarihsel kadim bir yere sahip olduğunu ifade ederek “Bu ziyaretler sayesinde, buradaki öğrencilerimiz Bitlis’i Ahlat’ı bir nebzede olsa tanıyacak. Misafir öğrencilerimizde Artvin’i tanıyacak. Öğrencilerimiz arasında birlik beraberlik kardeşlik ruhu artacak” dedi.

Ziyaret sonrasında Ahlat’tan getirilen, üzerinde Vali Doğanay’ın adının yazılı olduğu Selçuklu motifleriyle süslenen baston Vali Doğanay’a hediye edildi.

Doğanay, öğrencilere Artvin’i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi.

Öğrenciler ziyaret kapsamında Artvin, Şavşat, Hopa ve Arhavi ilçelerini gezecek.