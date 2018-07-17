17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 17 yaşındaki Berkaycan Kılınç ile V.B. (17) arasında iddiaya göre kayısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B., Kılınç’ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.

Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri zanlı V.B.’yi yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA