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25 Ekim 2019 Cuma 08:26

Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı

Malatya’da, Yakınca mahallesi Özsan sanayi sitesi içerisinde bulunan iki ayrı araçta meydana gelen yakıt hırsızlığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 23.10.2019 günü ilimiz Yakınca mahallesi Özsan sanayi sitesi içerisinde bulunan iki ayrı araçta meydana gelen yakıt hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde;

Her iki otoda meydana gelen yakıt hırsızlığı Olayının şüphelisi olduğu tespit edilen (2) şahıs ekiplerimizce çaldıkları yakıtlarla birlikte yakalanmıştır.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (2) şüpheli her iki olaydan dolayı mahkemece tutuklanmıştır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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