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24 Nisan 2018 Salı 16:11

Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı

Malatya’da jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Aranan PKK'lı yol kontrolünde yakalandı
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Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yol kontrol ve arama uygulaması sırasında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Jandarmadan kaçak yakıt operasyonu

Öte yandan, jandarma ekipleri yolcu otobüslerine madeni yağ dolumu yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekipler operasyonla, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse yakıt amaçlı madeni yağ dolumu yapıldığı esnada suçüstü yaparak şüphelileri gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 litre madeni yağ, 306 litre gaz yağı, 108 litre madeni yağ ve gaz yağı karışımı ile 36 litre kaçak mazot geçirildi. Olayla ilgili A.Ö., Y.Ö. ve N.Y. isimli 3 şüpheli ifadelerinin ardından gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Güven ve huzur uygulaması

21 Nisan’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı 23 uygulama noktasında toplam 272 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama esnasında 110 umuma açık iş yeri ve bin 473 aracın kontrol edildiği belirtildi. Uygulama esnasında 3 bin 951 şahıs sorgulanırken bu kapsamda 10 aranan şahıs yakalandı. Yine uygulama esnasında trafik kurallarına uymayan 42 araç sürücüsüne de ceza kesilirken, 32 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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