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29 Aralık 2018 Cumartesi 11:17

ATM'deki tuzağı vatandaş fark etti

Malatya'da dikkatli bir vatandaş tarafından ATM’de fark edilen kart kopyalama cihazı, polise teslim edildi.

ATM'deki tuzağı vatandaş fark etti
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HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da dikkatli bir vatandaş tarafından ATM’de fark edilen kart kopyalama cihazı, polise teslim edildi.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde  bulunan bir bankanın ATM’sine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kart kopyalama cihazı yerleştirildi.Para çekmek için ATM’ye gelen Hamza Mercan kart yuvasına yerleştirilmiş hareketli şekilde duran aparatı fark etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen  siber suçlarla mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri cihazı bulunduğu yerden çıkardı. ATM'deki parmak izi incelemesinin ardından bankanın güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alan polis ekipleri kopyalama cihazını ATM'ye yerleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.



 


 

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Kaynak : Hasan Eryılmaz / http://www.malatyaozhaber.com
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