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23 Ekim 2019 Çarşamba 15:41

Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından yapılan operasyon kapsamında birçok suçtan aranma kaydı bulunan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından yapılan operasyon kapsamında birçok suçtan aranma kaydı bulunan (5) şüpheli gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarında;

-2 adet ruhsatsız pompalı tüfek,

-1 adet ruhsatsız Baretta marka 9 mm tabanca,

-2 adet şarjör,

-135 adet 9 mm çapında fişek,

-25 adet 7.65 çapında fişek,

-27 adet av tüfeği kartuşu,

-1 adet samuray kılıcı,

-1 adet özel yapım kılıç,

-1 adet döner bıçağı,

-2 adet Rambo bıçağı,

-2 adet kilitli bıçak,

-1 adet muşta,

-1 adet beyzbol sopası,

-8 adet uyuşturucu hap,

-bir miktar içime hazır uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan (5) şüpheli şahıs hakkında Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçlarından işlem yapılmış olup, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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