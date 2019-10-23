Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı

Gözaltına alınan (5) şüpheli şahıs hakkında Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçlarından işlem yapılmış olup, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından yapılan operasyon kapsamında birçok suçtan aranma kaydı bulunan (5) şüpheli gözaltına alınmıştır.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yağma, Silahlı Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından yapılan operasyon kapsamında birçok suçtan aranma kaydı bulunan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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