Cep Telefonu İle Dolandırılan Şahsın Para ve Altını Teslim Edildi

Malatya Emniyet Müdürlünden edinilen bilgiye göre, M.Ç isimli şahsın 80 Bin TL değerinde para ve altını cep telefonu aranarak dolandırıldı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın failleri yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu olayda mağdur olan M.Ç isimli vatandaşın dolandırıcılara kaptırmış olduğu toplamda 80 bin TL değerinde para ve altın Afyonkarahisar ilinden gelen mağdur vatandaşa teslim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)