FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12 kişi etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aralarında 1 emekli albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen rütbesinde bulunan 7 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken sorguları tamamlanan 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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