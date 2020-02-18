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18 Şubat 2020 Salı 12:06

FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubu 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında ihraç edilmiş 13 şüpheli eski emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubu 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde,

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumları Zararına Dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, 18/02/2020 günü Malatya merkezli, (15) adreste eş zamanlı yapılan operasyon ile (13) şüpheli (ihraç eski emniyet personeli) yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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